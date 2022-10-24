Госвизит президента Узбекистана в Кыргызстан не переносился

Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан не переносился.
Об этом 24.kg сообщил заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.
По его словам, продолжается подготовка и по дипломатическим каналам согласовываются сроки. Но точная дата приезда главы РУз пока неизвестна. «С горячими дискуссиями по Кемпир-Абадскому водохранилищу визит Шавката Мирзиеева не связан. Он будет носить статус государственного и характер экономического. Но, скорее всего, вопросы границ будут в повестке дня», — добавил Нуран Ниязалиев.
Он добавил, что готовят ряд двусторонних соглашений, меморандумов, план действий, инвестиционные проекты, которые Кыргызстан хочет предложить узбекской стороне.
Сроки также зависят от графика работы двух президентов.
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