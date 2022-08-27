О функциях и формате народного курултая рассказал Садыр Жапаров

У народного курултая нет задачи заменить парламент.
Об этом президент Садыр Жапаров заявил в очередном интервью агентству «Кабар».
По словам главы государства, члены курултая будут собираться один раз в год, заслушивать информацию кабмина и парламента о проделанной за год работе, высказывать свое мнение, давать рекомендации, которым предстоит следовать.
«В прошлом году я собирал журналистов и давал информацию по итогам года. Я не стал ограничивать, пришли все. Однако все заданные вопросы были на уровне слухов. После этого я решил созвать курултай на основании Конституции и проинформировать народ о проделанной за год работе. Попросил граждан со всей страны, каждой сельской управы дать прямые предложения, что нам делать в этих областях. Конференция продлится два дня. Будет свободный микрофон. Пусть говорит любой делегат. Нам нечего скрывать от общественности», — сказал Садыр Жапаров.
Глава государства отметил, что в Конституции четко написано, что должен быть съезд народного курултая.
«Это было и в предыдущей Конституции, но не было реализовано. Закон о курултае не был принят, потому что бывшие депутаты говорили: «Какой смысл в курултае, если мы есть?» Этот парламент тоже не принял закон, возможно, потому что тоже так считает. Поэтому своим постановлением я назначил съезд на 25 ноября. Закончится уборка урожая, у всех будет свободное время. Местные органы власти не участвуют в выборе делегатов. Сельский совет собирает людей. Того, кого изберет народ, тот и будет делегатом. Где бы вы ни жили, идите и участвуйте в этих собраниях. Если народ выберет вас, приходите как делегат и вносите свое предложение», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/243443/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!