О функциях и формате народного курултая рассказал Садыр Жапаров

У народного курултая нет задачи заменить парламент.

Об этом президент Садыр Жапаров заявил в очередном интервью агентству «Кабар».

По словам главы государства, члены курултая будут собираться один раз в год, заслушивать информацию кабмина и парламента о проделанной за год работе, высказывать свое мнение, давать рекомендации, которым предстоит следовать.

«В прошлом году я собирал журналистов и давал информацию по итогам года. Я не стал ограничивать, пришли все. Однако все заданные вопросы были на уровне слухов. После этого я решил созвать курултай на основании Конституции и проинформировать народ о проделанной за год работе. Попросил граждан со всей страны, каждой сельской управы дать прямые предложения, что нам делать в этих областях. Конференция продлится два дня. Будет свободный микрофон. Пусть говорит любой делегат. Нам нечего скрывать от общественности», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства отметил, что в Конституции четко написано, что должен быть съезд народного курултая.

«Это было и в предыдущей Конституции, но не было реализовано. Закон о курултае не был принят, потому что бывшие депутаты говорили: «Какой смысл в курултае, если мы есть?» Этот парламент тоже не принял закон, возможно, потому что тоже так считает. Поэтому своим постановлением я назначил съезд на 25 ноября. Закончится уборка урожая, у всех будет свободное время. Местные органы власти не участвуют в выборе делегатов. Сельский совет собирает людей. Того, кого изберет народ, тот и будет делегатом. Где бы вы ни жили, идите и участвуйте в этих собраниях. Если народ выберет вас, приходите как делегат и вносите свое предложение», — сказал Садыр Жапаров.



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