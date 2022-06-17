От Мадумарова потребовали разъяснить слова "пусть бы Путин взял нас к себе"

По словам активиста, лидер партии Адахан Мадумаров должен дать разъяснение.

Гражданского активиста Атая Бейшенбека возмутило, что представители политической партии "Бутун Кыргызстан" выступают с провокационными заявлениями от имени всего народа. Свое мнение по этому поводу он высказал на своей странице в соцсети.

По словам активиста, лидер партии Адахан Мадумаров должен дать разъяснение.

"Уважаемый Адахан Кимсанбаевич, вы должны дать нам официальную позицию вашей партии по этому вопросу.

Дело в том, что на сайте russkie.org вышла статья "Гуманитарная помощь Донбассу объединила разные нации", в которой рассказывается о том, что партия "Бутун Кыргызстан" предоставила гуманитарную помощь жителям Донбасса. При этом член вашей партии Динара Чолпонова заявила следующее: "А простые люди говорят: пусть бы Путин взял нас – Киргизию – к себе, в Россию. Потому что российский президент заботится о своём народе. А в России ведь живут не только русские, но и те же сибирские киргизы, якуты, буряты и множество других народностей – и все живут мирно, потому что это их дом".

По какой причине вы делаете подобные заявления, тем более когда официальная власть заявила о нейтралитете, а кыргызстанцы больше всего ценят независимость?

Если это позиция политической партии, то высказывайте ее, не вмешивая весь народ! Мы не допустим такого предательства!" - написал Атай Бейшенбек.

В пояснении корреспонденту vb.kg гражданский активист добавил, что его возмутил не сам факт помощи жителям Донбасса.

"В плане оказания помощи партия может помогать кому угодно, хоть жителям далекой африканской страны. Просто недопустимо говорить такие вещи от имени всего народа", - сказал он.





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