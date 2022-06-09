Дом в Кой-Таше. Атамбаев забыл пророческие слова отца Наримана Тюлеева

Надо отдать должное бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву в его способности или умении упрямо держаться за свою "собственность".
Вначале, как мы помним, это была власть, которую, по его мнению, у него нагло отнял его ставленник Жээнбеков. Теперь вот частная резиденция в Кой-Таше, которая по решению суда была конфискована в пользу государства.
Напомним, 23 июня 2020 года Первомайский райсуд по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. В августе 2020 года бишкекский горсуд оставил в силе приговор. 15 марта 2022 года Верховный суд приговоры двух предыдущих инстанций в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других обвиняемых оставил в силе.
Ключевое слово здесь конфискация и уже с решения первой инстанции стало известно, какое именно имущество Атамбаева переходит государству, в том числе, речь шла и о доме в Кой-Таше. Поэтому не совсем понятны сегодняшние заявления членов семьи Атамбаева и его сторонников выставить ситуацию с конфискацией как попытку отнять дом у детей.
Для тех, кто не в курсе напоминаем, что через каких-то пару месяцев с лишним после решения Верховного суда Темирланом Султанбековым было заявлено, что после 10 июня в этом самом доме откроются бесплатный детский образовательно-оздоровительный комплекс для детей и музей "7 апреля". В настоящее время там уже заселили 26 детей в возрасте 9-13 лет, многие из которых с определенными болезнями. Планируется привезти еще 20 детей.
На открытие приглашены члены партии "Социал-демократы" Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Анвар Артыков и другие соратники Атамбаева. Основными же организаторами мероприятия являются депутат горкенеша Кадыр Атамбаев и лидер партии Темирлан Султанбеков.
Разумеется, в тот же день теперь уже к бывшей частной резиденции Атамбаева прибыли заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом Канат Рыскулов и судебные исполнители с законным требованием в течение трех дней освободить помещение.
Ответ не заставил себя долго ждать: Султанбеков заявил, что пришедшие "угрожали расправой", чем, по его словам, напугали семью бывшего президента и воспитателей детского лагеря и сотрудников музея.
В свою очередь, супруга Атамбаева - Раиса Атамбаева написала заявление в милицию на данные действия.
Сын же бывшего президента Кадыр Атамбаев сообщил СМИ, что это незаконно.
"Это единственный дом, который есть у семьи, где мы все проживаем. Есть соответствующие справки. Его нельзя отбирать по закону", - сказал он.
Хотелось бы напомнить сыну Атамбаева, что последние годы пребывания его отца на посту главы государства как раз-таки запомнились большим количеством судебных приговоров в отношении журналистов и политических противников. При этом, зачастую в плане конфискации особо не церемонились с осужденными.
Помнится, по иску Атамбаева у журналиста Нарына Айыпа отнимали единственную его квартиру, хотя он неоднократно объяснял, что жилплощадь принадлежит не только ему, но и его матери и сестре. Тем не менее, Атамбаев был неумолим и даже требовал после суда, чтобы квартиру выставили на продажу. Аналогичное давление испытала на себе и правозащитница Чолпон Джакупова.
Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев и вовсе должен узнать схожую ситуацию, когда судоисполнители в 2018 году пришли отнимать дом его сына. Представителей власти тогда тоже не пускали родственники Тюлеева, которые заявляли о незаконности судебного решения.
В своем же последнем интервью газете "De-facto" отец Тюлеева Ташполот Тюлеев назвал произошедшее "верхом беспредела", так как многие конфискованные объекты были приобретены им задолго до того, как его сын стал политиком.
"У меня сложились давние "братские" отношения с президентом Атамбаевым. Этот человек хорошо меня знает. Я всегда поддерживал Алмаза, помогал. Наверное, он не забудет мою помощь. Для меня непонятна позиция Алмаза, он проявляет безразличие и не стремится к справедливости. Ему бы следовало призвать решить вопрос в рамках закона. Заинтересованные стороны прикрываются борьбой с коррупцией и "вместе с шапкой снимают голову". Оказывается давление на судей. Им не следует забывать, что за каждые незаконные деяния рано или поздно придется ответить. Кыргызы говорят: "Роешь кому-то яму - следи, чтобы она была неглубокой. Сам потом в нее угодишь"", - сказал он.
URL: https://www.vb.kg/419082
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!