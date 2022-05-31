В Бишкеке прошла встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана по госгранице

Следующая встреча рабочих групп запланирована на территории Республики Таджикистан.
В Бишкеке в период с 25 по 30 мая 2022 года состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания, сообщает пресс-служба кабмина КР.
Следующая встреча рабочих групп запланирована на территории Республики Таджикистан.
Источник: Булак.кж
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