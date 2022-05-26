(Видео) "Покажите хотя бы свое лицо". Балбак Тулобаев сильно соскучился по министру транспорта

Депутат сказал о десяти селах в Чон-Кемине, в которых ужасное состояние дорог.

Депутат Балбак Тулобаев заявил, что соскучился по министру транспорта и коммуникации Эркинбеку Осоеву. Об этом он сказал 26 мая на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат сказал о десяти селах в Чон-Кемине, в которых ужасное состояние дорог.

Он заявил, что не знает фамилии министра транспорта и не видел его лица.

"Уважаемый министр транспорта, мы по вам соскучились. Было бы хорошо, если вы придете в Жогорку Кенеш и покажете хотя бы свое лицо. Мы по вам очень сильно соскучились. Вы есть или нет? Что нам делать? Может быть, письма писать?" - спросил депутат.

Тулобаев добавил, что, кроме замминистра транспорта Таабалды Тиллаева, никто не приходит в Жогорку Кенеш, да и тот не всегда успевает.

Затем Тулобаев обратился к представителю президента и кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбеку Абытову и добавил, что соскучились и по другим министрам.

"Мы очень соскучились по некоторым министрам, Алмасбек Ахунжанович, пусть один раз придут, покажут лица", - заметил он.

Тулобаев отметил, что депутаты тоже слушаются президента, который говорил о том, чтобы не звали в Жогорку Кенеш министров. "Мы тоже слушаем президента, просите не звать министров, не зовем, но может иногда на лица посмотрим? Даже фамилию председателя кабмина начали забывать. Министра транспорта вообще не видели, пусть следит за дорогой в Чон-Кемине, она же туристическая, стыдишься туристов возить. Состояние, будто бомбу сбросили", - заключил депутат.

Его поддержал коллега Ырысбек Атажанов, который сказал, что также в Жогорку Кенеше соскучились по министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.

"Как сказал коллега Балбак Зарлыкович, мы тоже соскучились по министру здравоохранения Бейшеналиеву. Ждем с нетерпением, пусть министр придет на эту трибуну и ответит за то, что лапшу вешал на уши народа, медработников и депутатов", - сказал он.

Депутат считает, что министр разрушил сферу здравоохранения, а не реформировал ее. Также министр не выполнил свое обещание - выделить компенсации медикам, работавшим во время пандемии.

"Мы очень сильно соскучились по этому министру, пусть придет и на этой трибуне ответит", - заключил он.

Источник: kaktus.media