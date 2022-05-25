От стратегического партнерства до школьного питания: Как сотрудничают Кыргызстан и Россия

За 30 лет дипломатических отношений государства реализовали множество проектов в ряде сфер – от обороны и безопасности до культурного обмена.

Текущий 2022 год для Кыргызстана – юбилейный: республика отмечает 30-летие установления дипломатических отношений с целым рядом государств-партнеров. С одним из крупных партнеров – Российской Федерацией – юбилей установления дипломатический отношений отметили 20 марта.

По данным МИД Кыргызстана, страны связывают Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1992 года, Декларация о вечной дружбе и союзничестве от 2000 года, Декларация об укреплении союзничества и стратегического партнерства от 2017 года. В целом договорно-правовая база двустороннего сотрудничества Кыргызстана и России состоит из 380 межгосударственных и межправительственных соглашений.

«КП-Кыргызстан» собрала топ-4 крупных проекта, которыми запомнилось за это время сотрудничество Кыргызстана и России.

База ОДКБ «Кант»

Россия и Кыргызстан входят в ОДКБ, цель которой – укрепление мира, международной и региональной безопасности на основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-участников объединений.

В рамках ОДКБ страны в 2003 году договорились о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ.

На аэродроме дислоцирована 999 авиабаза, где базируются штурмовики Су-25 СМ и вертолеты Ми-8МТВ-5-1, по контракту между оборонными ведомствами российские летчики обмениваются опытом с кыргызскими коллегами.

Кроме того, Россия – одна из стран, у которых Кыргызстан закупает военную технику. Например, в ноябре 2021 года главы ГКНБ и «Рособоронэкспорта» подписали контракт о закупке Кыргызстаном российских беспилотников «Орлан-10Е» для Погранслужбы.

Страны договорились также о приобретении у «Рособоронэкспорта» вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8, поставке запасных частей и ремонте агрегатов к ним.

(Фото: Глава Акционерного общества «Рособоронэкспорт» Александр Михеев и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Ноябрь 2021 года, Бишкек).

Также для Погранслужбы ГКНБ Кыргызстан закупил в России 50 новых КАМАЗов и 55 единиц бронетранспортеров «Тигр».

В свою очередь, Кыргызстан выпускает и продает России специальную военную продукцию ТНК «Дастан» по линии военно-технического сотрудничества.

КРСУ имени Б.Н. Ельцина

В Кыргызстане с 1993 года работает Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина. В нем могут получить образование не только кыргызстанцы, но и граждане России, Казахстана и других стран на бюджетной и контрактной основе.

Кроме того, российское правительство выделяет бюджетные и контрактные квоты на поступление в ВУЗы для кыргызских будущих студентов. По данным МИД на март 2022 года, в России из 15 285 кыргызских студентов 6 408 человек обучается за счет российского бюджета.

Питание для школьников

Россия – донор для проекта внедрения горячего питания в кыргызских школах по линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) с 2013 года. Ее цель – улучшение качества питания в региональных школах страны.

По данным ВПП ООН, благодаря поддержке России к 2023 году более 50% кыргызских школ смогут получить горячее питание для младшеклассников. На эти цели в 2013 году Россия выделила 12 млн долларов США, а в 2018 году – еще 10 млн долларов США.

Российско-Кыргызский фонд развития

Это – первый двусторонний фонд развития, который Кыргызстан создал с другой страной для поддержки малого и среднего бизнеса в 2014 году. Его уставной капитал – 500 млн долларов США.

Фонд начал работать с лета 2015 года, и за время существования выдал более 3 тысяч кредитов на 427 млн долларов США. Проекты самые разные – от производства отечественных товаров для дома «Made in KG» до строительства малой ГЭС «Лейлек» и даже детской кардиохирургической клиники. Источник: "Комсомольская правда"