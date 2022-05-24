Депутаты парламента вновь подняли вопрос об Алексее Ширшове и поспорили

Не надо уводить тему в другую сторону, когда звучит имя Алексея Ширшова.

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Медер Алиев призвал коллег не защищать бывшего главу правления ТНК «Дастан» Алексея Ширшова.

Когда на заседании комитета подняли вопрос о передаче предприятия Минцифры, депутат Нурбек Сыдыгалиев попросил присутствующих выступать о законопроекте и вести работу в рамках регламента, а Медер Алиев в ответ назвал Алексея Ширшова вором.

«Он вор», — парировал нардеп.

«Не надо уводить тему в другую сторону, когда звучит имя Алексея Ширшова. Общественность требует. Депутат — это политическая фигура. Если не здесь, то где еще поднимать такие вопросы? Прекратите его защищать. Депутаты могут высказывать свое мнение в связи с политическими событиями, которые происходят. Тем более на злободневные темы», — добавил Медер Алиев.

Отметим, Нурбек Сыдыгалиев и Жанар Акаев предлагают создать депутатскую комиссию, которая должна проверить обоснованность передачи нескольких компаний Минцифры.

Источник: 24.kg