Токаев призвал ОДКБ уделять больше внимания угрозам из Афганистана

Токаев назвал ОДКБ "прочной системой коллективной безопасности", главными задачами которой являются укрепление мира и стабильности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ уделять больше внимания угрозам с афганского направления.

Сегодня, 16 мая, в Москве проходит заседание глав государств ОДКБ, приуроченное к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации.

"Нестабильная обстановка в Афганистане, неснижающаяся активность вооруженных группировок в этой стране по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших стран. ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", — сказал Токаев.

Он назвал ОДКБ "прочной системой коллективной безопасности", главными задачами которой являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, различные форматы тесного сотрудничества и взаимодействия. Укрепляется силовой, правоохранительный и миротворческий потенциал организации. Особое внимание уделяется противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе Казахстан придает большое значение развитию ситуации в Афганистане, подчеркнул Токаев.



Источник: sputnik.kg