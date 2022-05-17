Токаев призвал ОДКБ уделять больше внимания угрозам из Афганистана

Токаев назвал ОДКБ "прочной системой коллективной безопасности", главными задачами которой являются укрепление мира и стабильности.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ уделять больше внимания угрозам с афганского направления.
Сегодня, 16 мая, в Москве проходит заседание глав государств ОДКБ, приуроченное к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации.
"Нестабильная обстановка в Афганистане, неснижающаяся активность вооруженных группировок в этой стране по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших стран. ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", — сказал Токаев.
Он назвал ОДКБ "прочной системой коллективной безопасности", главными задачами которой являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, различные форматы тесного сотрудничества и взаимодействия. Укрепляется силовой, правоохранительный и миротворческий потенциал организации. Особое внимание уделяется противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе Казахстан придает большое значение развитию ситуации в Афганистане, подчеркнул Токаев.
Источник: sputnik.kg
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