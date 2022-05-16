Турсунбай Бакир уулу: По канонам Ислама аборт приравнивается к убийству

Увеличение количества абортов — это сигнал для общества, — продолжил бывший парламентарий.

Бывший омбудсмен уверен, что аборты следует запретить. Исключение — те случаи, когда жизни роженицы грозит опасность, либо она беременна от насильника

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев недавно заявил, что намерен закрыть еще 300 частных медицинских клиник, каждая из которых якобы ежедневно проводит до 20 абортов.

— Вопрос открытия частных медицинских клиник стал данью моде, — комментирует ситуацию Vesti.kg экс-депутат, бывший омбудсмен Турсунбай Бакир уулу. — Если кто-то из врачей арендует где-то помещение или открывает у себя дома, то здесь нет проблем. Но известные врачи предпочитают почему-то открывать частные клиники на территории государственных медицинских учреждений. Строить личный бизнес и получать прибыль за счет государства считаю непристойным поведением для тех, кто давал клятву Гиппократа. Нельзя путать личный и государственный карман. Поэтому я поощряю и поддерживаю реформы министра. Главное, не перегнуть палку, чтобы не пострадали честные предприниматели от медицины.

Вместе с тем Бакир уулу считает, что обеспокоенность Бейшеналиева увеличением количества абортов — сигнал для общества.

— Увеличение количества абортов — это сигнал для общества, — продолжил бывший парламентарий. — Споры относительно абортов идут давно. Есть как сторонники, так и противники. Здесь должен победить здравый смысл. Беременность — это не болезнь. Я сам был автором законопроекта, который, к сожалению, не прошел в парламенте. Предлагал запретить незаконные аборты. Аборты можно разрешать при медицинских показаниях — когда жизни роженицы угрожает реальная опасность, или социальные — когда женщина была изнасилована и не хочет ребенка от преступника. В остальных случаях аборты нужно запретить. По канонам Ислама аборт приравнивается к убийству. В частных клиниках навряд ли будут смотреть на эти показания, потому как аборт для них услуга, за которую они получают деньги.

Источник: vesti.kg