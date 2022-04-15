«Операцию» России в Украине признают геноцидом?

Увеличилось количество смертей.

«Операция» России в Украине не завершилась за 2 дня как предполагалось, затянулась почти на два месяца, чем сильно огорчает мировое сообщество, в том числе нас.

Увеличилось количество смертей. Часто говорится о геноциде. Президент США Джо Байден два дня назад назвал геноцидом преступления, совершенные русскими военными против мирного народа в Украине.

По словам Байдена, с каждым днем все больше проясняются действия Путина по уничтожению украинской нации, увеличиваются доказательства.

До этого высшие представители США воздерживались называть геноцидом действия России, пользовались термином «военные преступления».

На прошлой неделе советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил: согласно используемому в американском правительстве определению преступления на территории Украины неверно называть геноцидом. В том определении сказано, что «геноцид - это действия, направленные на уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы».

Источник: газета «Жаны ордо» №14 от 15.04.2022/стр.7