Садыр Жапаров провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии

Во время разговора отдельное внимание уделено вопросу укрепления взаимодействия в рамках Организации тюркских государств.

Президент Садыр Жапаров 5 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждены актуальные направления и перспективы кыргызско-венгерских двусторонних отношений.

Садыр Жапаров поздравил Виктора Орбана и лидера партии «ФИДЕС» с уверенной победой на парламентских выборах, состоявшихся 4 апреля, и пожелал ему больших успехов.

В ходе беседы Садыр Жапаров с удовлетворением отметил предстоящую юбилейную дату — 30-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами и дал высокую оценку современным кыргызским-венгерским отношениям.

Он подчеркнул важность дальнейшего совместного укрепления стратегического партнерства между Кыргызстаном и Венгрией.

В свою очередь, Виктор Орбан поблагодарил Садыра Жапарова за поздравления и выразил готовность к дальнейшему углублению кыргызско-венгерских отношений как в двустороннем формате, так и в рамках многостороннего сотрудничества.

Во время разговора отдельное внимание уделено вопросу укрепления взаимодействия в рамках Организации тюркских государств.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении планомерной работы по активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной сферах.

Источник: reporter.kg