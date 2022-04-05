Садыр Жапаров провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии

Во время разговора отдельное внимание уделено вопросу укрепления взаимодействия в рамках Организации тюркских государств.
Президент Садыр Жапаров 5 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждены актуальные направления и перспективы кыргызско-венгерских двусторонних отношений.
Садыр Жапаров поздравил Виктора Орбана и лидера партии «ФИДЕС» с уверенной победой на парламентских выборах, состоявшихся 4 апреля, и пожелал ему больших успехов.
В ходе беседы Садыр Жапаров с удовлетворением отметил предстоящую юбилейную дату — 30-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами и дал высокую оценку современным кыргызским-венгерским отношениям.
Он подчеркнул важность дальнейшего совместного укрепления стратегического партнерства между Кыргызстаном и Венгрией.
В свою очередь, Виктор Орбан поблагодарил Садыра Жапарова за поздравления и выразил готовность к дальнейшему углублению кыргызско-венгерских отношений как в двустороннем формате, так и в рамках многостороннего сотрудничества.
Во время разговора отдельное внимание уделено вопросу укрепления взаимодействия в рамках Организации тюркских государств.
Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении планомерной работы по активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной сферах.
Источник: reporter.kg
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