Эмильбек Каптагаев, общественный деятель: «Запад боится, но не российской военной силы…»

Э.Каптагаев: Те, кто не верит в возможность мировой войны отмечают, что западные страны побиваются России.
- Издавна у кыргызов говорили, что амбиции могут лишить головы.
После Первой мировой войны Германия была недовольна установленными границами, чувствовала себя ущемленной, позднее заиграли имперские амбиции, которые привели ко Второй мировой войне.
Также по итогам «холодной войны» распался Советский Союз, Россия была недовольна распадом социалистического блока, вновь заиграли имперские амбиции, из-за чего мы оказались на пороге третьей мировой войны.
Те, кто не верит в возможность мировой войны отмечают, что западные страны побиваются России.
Это так. Запад побаивается. Но не российской военной силы, ведь хваленная российская армия опростоволосилась. Опасаются они руководства России, особенно их безответственного отношения к ядерному оружию, неуместного заявления о возможности применения атомной бомбы. Соответственно они не хотят соперничать с дураком, который «сжег свою рубашку, чтобы избавиться от вшей».
Также есть основания говорить, что третья мировая война не развязалась из-за того, что западные страны более ответственно подходят к будущему человечества.
Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 30.03.2022 / стр. 7, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!