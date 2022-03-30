Эмильбек Каптагаев, общественный деятель: «Запад боится, но не российской военной силы…»

Э.Каптагаев: Те, кто не верит в возможность мировой войны отмечают, что западные страны побиваются России.

- Издавна у кыргызов говорили, что амбиции могут лишить головы.

После Первой мировой войны Германия была недовольна установленными границами, чувствовала себя ущемленной, позднее заиграли имперские амбиции, которые привели ко Второй мировой войне.

Также по итогам «холодной войны» распался Советский Союз, Россия была недовольна распадом социалистического блока, вновь заиграли имперские амбиции, из-за чего мы оказались на пороге третьей мировой войны.

Те, кто не верит в возможность мировой войны отмечают, что западные страны побиваются России.

Это так. Запад побаивается. Но не российской военной силы, ведь хваленная российская армия опростоволосилась. Опасаются они руководства России, особенно их безответственного отношения к ядерному оружию, неуместного заявления о возможности применения атомной бомбы. Соответственно они не хотят соперничать с дураком, который «сжег свою рубашку, чтобы избавиться от вшей».

Также есть основания говорить, что третья мировая война не развязалась из-за того, что западные страны более ответственно подходят к будущему человечества.

Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 30.03.2022 / стр. 7, gezitter.org