Шайлообек Атазов все-таки стал депутатом Жогорку Кенеша

После проверки информации было отказано в возбуждении дела за отсутствием состава преступления.

Центральная избирательная комиссия признала повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Свердловскому округу состоявшимися.

На заседании 25 марта заведующая отделом правового обеспечения М. Кутбердиева сообщила, что всего в выборах в Свердловском округе участие приняли более 29 тыс. избирателей.

По ее словам, 5 806 голосов, отданных за кандидата в депутаты Абдурахманхаджи Муртазалиева, подлежат признанию недействительными.

Она отметила, что, если бы недействительными было признано 1/3 всех голосов, тогда итоги выборов были отменены и назначены еще одни повторные выборы.

"Оснований для признания выборов недействительными не имеется", - отметила Кутбердиева.

Вместе с тем заместитель начальника РУВД Свердловского района Айбек Жапаров сообщил, что в УВД с письменным заявлением обратился Халмуродов. По его данным, 27 февраля примерно в 19:00 малознакомый мужчина по имени Дастан в связи с проведением повторных выборов, находясь в районе Кожзавода, передал девушке три тыс. сомов, чтобы она проголосовала за Атазова.

После проверки информации было отказано в возбуждении дела за отсутствием состава преступления. Позже данное решение было отменено прокуратурой и направлено для организации дополнительной проверки. Дело было возбуждено.

В ходе расследования была установлена женщина, которая подтвердила, что была агитатором и давала деньги для того, чтобы проголосовали за Атазова.

"Был допрошен и сам Дастан. Он рассказал, что был агитатором, дал знакомому Урмату 15 тыс. сомов, Тилеку - семь тыс., Насте выдал одну тыс. сомов. Уполномоченный Атазова показал, что у них не было таких агитаторов. Позже женщина изменила свои показания и сказала, что ее об этом попросил Дастан. По ее показаниям, подкупа голосов не было", - рассказал Жапаров.

После проверки дело было прекращено.

В результате обсуждения депутатом ЖК по Свердловскому округу признан Шайлообек Атазов.

Источник: kaktus.media