Бейшеналиев: Кто такой этот генпрокурор? Я подчиняюсь только народу

Они все хотят рекламу себе сделать.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал журналистам решение Генпрокуратуры, согласно которому министру вынесли предостережение за его высказывания.

«Решение Генпрокуратуры несправедливое, потому что я имел в виду Джумабекова, а не всех таласских. Как мне нужно было сказать, если он таласский? Чикаго, что ли?» — сказал министр.

Он также добавил, что журналистка, подавшая на него заявление в Генпрокуратуру, хочет на этой ситуации сделать себе пиар.

«Они все хотят рекламу себе сделать. Мне сообщили еще вчера о решении, но я не читал даже его. Кто такой этот генпрокурор? Я ему вчера так и сказал. Я подчиняюсь только народу», — заявил Бейшеналиев.

«Мне уже давали выговоры в кабмине, значит, я им мешаю. Они, наверное, хотят меня снять с должности. Все, что хотел сделать, я сделал. Я спешу поскорее доделать, так как меня уберут либо депутаты, либо Генпрокуратура», — заключил министр.

Источник: Булак.кж