Шайлообек Атазов об иске Нурбека Алимбекова: Пусть докажет, что я нанес ущерб его репутации

«17 тысяч человек хотят выйти на митинг в мою поддержку. Но я остановил их»

Кандидат в депутаты, действующий парламентарий Шайлообек Атазов считает, что иск, поданный против него конкурентом по избирательному округу, также нардепом Нурбеком Алимбековым, является своеобразной политической защитой. Об этом в беседе с Vesti.kg сказал сам Атазов.

По его словам, в УВД Оша начато расследование в отношении членов штаба кандидата в депутаты Нурбека Алимбекова по факту подкупа голосов.

— Несправедливо, что они подали на меня иск, — прокомментировал народный избранник . — Они ничем не занимаются, кроме того как подавать иски. Я приглашал Нурбека Алимбекова на теледебаты, однако он не пришел. Если он такой честный, то почему избегал дебатов? О какой репутации идет речь, народ уже не хочет видеть его в депутатском кресле. Пусть докажет, что я нанес ущерб его чести и достоинству. За 10 лет депутатства все продали. Я сказал все, как есть. Он трус, сейчас звонит и просит остановить заведенное на него уголовное дело. Алимбеков вопреки приказу президента о проведении честных выборов занимался подкупом голосов. В Оше начато досудебное производство по подкупам со стороны членов его штаба. Есть фото и видеодоказательства. Некоторые свидетели уже признали свою вину.

Атазов также поделился, что его избиратели изъявили желание поддержать своего кандидата, выйдя на акцию протеста.

— 17 тысяч человек хотят выйти на митинг в мою поддержку, — проинформировал он. — Но я остановил их. Мы уважаем закон. Нашему государству нужна стабильность.

Все будет решаться законным путем.

Между тем в пресс-службе УВД Оша подтвердили Vesti.kg информацию о начатом досудебном производстве по статье «Подкуп избирателей». .

— 23 ноября депутат Шайлообек Атазов обратился в ГКНБ Оша с заявлением по статье «Подкуп избирателей» в отношении депутата Нурбека Алимбекова, — ответили в милиции. — 28 ноября дело было передано нам. Однако, вопреки заявлениям Шайлообека Атазова, без предоставления доказательств. Ведется расследование, приглашаются свидетели для дачи показаний.

Напомним, кандидат в депутаты ЖК от Толойконского избирательного округа №8, действующий парламентарий Нурбек Алимбеков подал в суд на своего коллегу по законодательному органу Шайлообека Атазова.

По словам Нурлана Орозбаева, работающего в предвыборном штабе Нурбека Алимбекова, поводом для иска стали заявления депутата Атазова, порочащие честь и достоинство Алимбекова, о подкупе голосов избирателей.

Отметим, по предварительному подсчету, Нурбек Алимбеков набрал 18 882 голоса (40,96%), в то время как Шайлообек Атазов набрал 16 975 голосов (36,81%)

Источник: Вести