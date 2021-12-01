(Видео) Марат Иманкулов: О каких перевыборах может идти речь, если мы не разобрались с прошедшими?

Секретарь Совбеза призывает кыргызстанцев дождаться окончательных итогов голосования

В здании Центризбиркома проходит конференция с представителями партий и руководством комиссии.

На встрече также присутствует секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов, который призвал избирателей дождаться окончательных результатов прошедших выборов.

-О каких перевыборах может идти речь, если мы ещё с этими не разобрались? - сказал Иманкулов. - Давайте дождемся официальных подсчетов. Согласно закону выборы могут быть признаны состоявшимися только после подсчета всех протоколов, которые были предоставлены избирательными участками на местах.

Напомним, сейчас в здании Центризбиркома проходит конференция с участием гражданских активистов, недовольных предварительными итогами кандидатов в депутаты и журналистов.

Источник: vesti.kg