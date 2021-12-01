Кыргызстанцы создали петицию за отставку Нуржан Шайлдабековой и членов ЦИК

По мнению граждан, это единственный способ сохранить доверие людей к избирательному процессу​

На сайте chance.org создали петицию за отставку членов и руководства Центризбиркома.​

На данный момент под петицией подписались более ста человек.

По мнению граждан, единственным способом сохранить доверие кыргызстанцев к избирательному процессу и не допустить дестабилизации общественной ситуации являются:

1. Полная смена состава и руководства ЦИК.

2. Люстрация и недопуск к выборам кандидатов, которые принимали участие в них в составе партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» в октябре 2020 года.

3. Люстрация и недопуск к выборам партий и кандидатов, пойманных с поличным на подкупе избирателей.

4. Проведение новых выборов в ЖК новым составом ЦИК – из представителей гражданского общества.



Источник: vesti.kg