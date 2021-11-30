120 тыс. недействительных бюллетеней. Избиратели вписывали имена желающих кандидатов и писали гадости

Среди 120 тыс. недействительных бюллетеней есть такие, в которые вписывали инициалы желающих кандидатов, не участвовавших в выборной гонке.

Об этом в прямом эфире «MARAL FM» сообщил член ЦИК Узарбек Жылкыбаев.

С его слов, были и те, кто писала гадости.

«Однако также среди бюллетеней есть те, в которых допущены незначительные ошибки (галочка вышла за пределы клетки, вместо галочки поставили точку) эти голоса засчитываются при ручном подсчете с согласия наблюдателей», - сказал он.

Член ЦИК отметил, что вышеуказанные ошибки могут быть связаны с новой избирательной системой. «В связи с этим окончательные итоги выборов подводятся после ручного подсчета», - указал Жылкыбаев.

Источник - "Кабар"