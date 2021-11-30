Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Политика
Просмотров: 24

120 тыс. недействительных бюллетеней. Избиратели вписывали имена желающих кандидатов и писали гадости

Среди 120 тыс. недействительных бюллетеней есть такие, в которые вписывали инициалы желающих кандидатов, не участвовавших в выборной гонке. 

Об этом в прямом эфире «MARAL FM» сообщил член ЦИК Узарбек Жылкыбаев.

С его слов, были и те, кто писала гадости.

«Однако также среди бюллетеней есть те, в которых допущены незначительные ошибки (галочка вышла за пределы клетки, вместо галочки поставили точку) эти голоса засчитываются при ручном подсчете с согласия наблюдателей», - сказал он.

Член ЦИК отметил, что вышеуказанные ошибки могут быть связаны с новой избирательной системой. «В связи с этим окончательные итоги выборов подводятся после ручного подсчета», - указал Жылкыбаев.

Источник - "Кабар"

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить