Результаты ждать неделю? Сколько времени у ЦИК займет ручной подсчет голосов

Уже второй день кыргызстанцы ждут итоги парламентских выборов, состоявшихся 28 ноября.

Так как автоматические считывающие урны не показывают адекватные предварительные данные по выборам, сейчас все внимание сосредоточено на ручном подсчете голосов.

Согласно календарному плану, подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.

Далее данные вносятся в систему на сайт ЦИК, где и публикуются.

По закону ЦИК обязан завершить ручной подсчет голосов до 16 декабря.

Редакция Kaktus.media подсчитала, до какого числа УИКи успеют подсчитать все бюллетени, если будет сохраняться действующая скорость подсчета.

Источник - "Кактус.медиа"