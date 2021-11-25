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Губернатор Чуйской области Эркин Тентишев работает на партию «Ынтымак». Будут ли приняты меры?

Бишкек, "Саясат. kg". Руководитель аппарата Чуйской области Болот Саткеев решил выслужиться перед шефом, взял его указания под личный контроль.

 Президент Садыр Жапаров до этого неоднократно призывал госслужащих не вмешиваться в выборы, предупредил, что чиновники будут сняты с должности, если выяснится, что они продвигают какую-то партию или кандидата.

В данное время в Чуйской области ситуация усугубляется. Как можно прокомментировать то, что руководство области запугивает, оказывает давление на тех, кто выдвинул свою кандидатуру в Золотой долине? Губернатор Чуя Эркин Тентишев возомнил себя ханом, говорит: «При мне только мой сын станет депутатом из Чуя». Поговаривают, что губернатор открыто дает указания акимам, их заместителям, главам сельских управ: «Мой сын Бакыт идет с «Ынтымаком», вы его поддержите. Если не поработаете на него, то после выборов лишитесь работы».

Руководитель аппарата Чуйской области Болот Саткеев решил выслужиться перед шефом, взял его указания под личный контроль.

Возникает вопрос: почему президент Садыр Жапаров не уделит внимание таким выходкам Э. Тентишева и не принимает меры? Если бы он сдержал свое слово, снял с должности губернатора, то в Чуе выборы прошли бы прозрачно. И кандидаты, и народ были бы благодарны. Если же закроют глаза на выходки Тентишева, то можете быть уверенны в том, что результаты выборов Чуе вызовут недовольства…

 

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

           

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