Чынгыз Айдарбеков характеризуется как предатель, человек с «прошлым»

При старой власти он был известен как избалованный кадр.
Министр иностранных дел Соке Чынгыз Айдарбеков идет на парламентские выборы от партии «Альянс», уже поверил в свое депутатство. В свое время Асылбек Жээнбеков помог этому молодцу сделать карьеру в Жогорку Кенеше, поддерживал его, сделал дипломатом. Потом добился для него должности министра. При старой власти он был известен как избалованный кадр. Интересно то, что после ареста Асылбека Жээнбекова Чынгыз Айдарбеков не удосужился сказать пару теплых слов о нем, не поддержал, не проявил человечность. Это же предательство. Дайте свою оценку. Как известно, во время прошлогодней пандемии из-за границы поступила гумпомощь, лекарства, миллионы. Аппарат Сооронбая Жээнбекова совместно с Чынгызом Айдарбековым «проглотили» народное добро? По этому поводу в СМИ были изложены определенные подозрения, что привело к закулисным разногласиям. Получается, от партии «Альянс» баллотируется очередной потенциальный подозреваемый в коррупции?
Источник: газета «Азия news» №45 от 18.11.2021 / стр. 4, gezitter.org
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