Жогорку Кенеш начал рассматривать состав Кабмина, предложенный президентом

Жогорку Кенеш 14 октября начал рассматривать состав Кабинета министров, предложенный президентом Садыром Жапаровым.
Состав Кабмина представляет представитель президента в Жогорку Кенеше Анарбек Калматов.
На должность главы Кабмина и руководителя Администрации президента предлагается кандидатура Акылбека Жапарова.
Предлагаемый состав:
- Первый заместитель председателя Кабинета министров — Арзыбек Кожошев (ранее был Азиз Аалиев);
- Заместитель председателя Кабинета министров — Азиз Аалиев (ранее Акылбек Жапаров, он же занимал должность министра экономики и финансов);
- Заместитель председателя Кабинета министров — Эдиль Байсалов (ранее Жылдыз Бакашова)
- Заместитель председателя Кабинета министров — председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев;
[Ранее была должность заместителя председателя Кабинета министров – министра цифрового развития, которую занимал Дастан Догоев]
- Министр экономики и коммерции — Данияр Амангельдиев; (ранее министром экономики и финансов был Акылбек Жапаров);
- Министр финансов — Алмаз Бакетаев (ранее Акылбек Жапаров);
- Министр иностранных дел — Руслан Казакбаев (остался);
- Министр юстиции — Аяз Баетов (ранее Асель Чынбаева);
- Министр транспорта и коммуникаций — Эркинбек Осоев (остался);
- Министр сельского, водного хозяйства и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков (остался);
- Министр энергетики — Доскул Бекмурзаев (остался);
- Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора — Динара Кутманова (ранее был Госкомитет по экологии и климату, его возглавляла Динара Кутманова);
- Министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев (остался);
- Министр образования и науки — Болотбек Купешев (остался);
- Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Азамат Жаманкулов (ранее был Кайрат Иманалиев);
- Министр труда, социального обеспечения и миграции — Кудайберген Базарбаев (ранее соцсфера относилась к Министерству здравоохранения);
- Министр обороны — Бактыбек Бекболотов (остался);
- Министр внутренних дел — Улан Ниязбеков (остался);
- Министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев (остался).
АКИpress
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