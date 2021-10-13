Жогорку Кенеш начал рассматривать состав Кабмина, предложенный президентом

Жогорку Кенеш 14 октября начал рассматривать состав Кабинета министров, предложенный президентом Садыром Жапаровым.

Состав Кабмина представляет представитель президента в Жогорку Кенеше Анарбек Калматов.

На должность главы Кабмина и руководителя Администрации президента предлагается кандидатура Акылбека Жапарова.

Предлагаемый состав:

- Первый заместитель председателя Кабинета министров — Арзыбек Кожошев (ранее был Азиз Аалиев);

- Заместитель председателя Кабинета министров — Азиз Аалиев (ранее Акылбек Жапаров, он же занимал должность министра экономики и финансов);

- Заместитель председателя Кабинета министров — Эдиль Байсалов (ранее Жылдыз Бакашова)

- Заместитель председателя Кабинета министров — председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев;

[Ранее была должность заместителя председателя Кабинета министров – министра цифрового развития, которую занимал Дастан Догоев]

- Министр экономики и коммерции — Данияр Амангельдиев; (ранее министром экономики и финансов был Акылбек Жапаров);

- Министр финансов — Алмаз Бакетаев (ранее Акылбек Жапаров);

- Министр иностранных дел — Руслан Казакбаев (остался);

- Министр юстиции — Аяз Баетов (ранее Асель Чынбаева);

- Министр транспорта и коммуникаций — Эркинбек Осоев (остался);

- Министр сельского, водного хозяйства и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков (остался);

- Министр энергетики — Доскул Бекмурзаев (остался);

- Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора — Динара Кутманова (ранее был Госкомитет по экологии и климату, его возглавляла Динара Кутманова);

- Министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев (остался);

- Министр образования и науки — Болотбек Купешев (остался);

- Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Азамат Жаманкулов (ранее был Кайрат Иманалиев);

- Министр труда, социального обеспечения и миграции — Кудайберген Базарбаев (ранее соцсфера относилась к Министерству здравоохранения);

- Министр обороны — Бактыбек Бекболотов (остался);

- Министр внутренних дел — Улан Ниязбеков (остался);

- Министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев (остался).

АКИpress