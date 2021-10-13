Глава ЦИК надеется, что на выборах не будет применяться админресурс

По ее словам, партии активно проводят съезды и сегодня завершается этот этап. Пока у нас есть сообщения о съездах 22 партий.

В Кыргызстане на сегодняшний день поданы документы от 310 кандидатов по одномандатных округам, зарегистрировано 35 кандидатов. Об этом 13 октября сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, открывая тренинг об особенностях проведения агитационной кампании в ходе выборов.

По ее словам, партии активно проводят съезды и сегодня завершается этот этап. Пока у нас есть сообщения о съездах 22 партий.

«Избирательная кампания в настоящее время идет с соблюдением всех правил и законов, однако они могут быть нарушены, поэтому идет активная разъяснительная работа. Особенностью нынешней кампании несомненно является новая система избрания депутатов парламента по смешанной системе. И смешанная система направлена прежде всего на усиление представительной роли парламента», - сообщила Шайлдабекова.

В списке избирателей 3 млн 686 тыс. избирателей, они поделены по 36 округам.

В рамках выборов, в частности, введено требование, что все политические, государственные и муниципальные служащие должны оставить свои должности, если намерены участвовать в выборах. Это же касается и руководителей предприятий и учреждений с государственной долей выше 30%. Глава ЦИК выразила надежду, что это действительно снизит уровень административного ресурса.

«Самое главное – в рамках этой кампании заявлена твердая воля политического руководства страны и республиканского штаба по недопущению применения административного ресурса со стороны государственных органов. В рамках проведенных заседаний штабов во всех регионах это задача была поставлена перед всеми госорганами и местными органам самоуправления», - отметила Шайлдабекова.

Как сказала она, сегодняшнее мероприятие начинает собой серию тренингов по правилам агитации и призвана разъяснить кандидатам особенности агитационной кампании. «Надеемся, что это будет очень полезно, чтобы со стороны кандидатов был сделан шаг в сторону законных и чистых выборов. Мы это ожидаем и к этому мы призываем вас», - сказала она.

АКИpress