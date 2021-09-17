Туратбек Мадылбеков о задержании Дж.Оторбаева: Это не политическое гонение!

Т.Мадылбеков: Видимо, есть свидетели, ведь говорится, что Оторбаев заставил комиссию подписать некие документы

Межведомственной следственной группой ГКНБ продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств, вчера был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ бывший премьер-министр Джоомарт Оторбаева.

По словам экс-депутата от фракции "Ата-Мекен" Туратбека Мадылбекова, его задержали не просто так.

"— Во время своего правления бывший президент Алмазбек Атамбаева ставил премьер-министрами послушных людей. Например, Жанторо Сатыбалдиев. Атамбаев подбирал таких людей, которые слушались его. Премьер-министры исполняли просьбу главы государства и самостоятельно ничего не делали. Возможно, у следствия есть весомые доказательства, но мы пока не знаем о них ничего. Все премьер-министры уже сидят: Жанторо Сатыбалдиев, Темир Сариев... И Джоомарта Оторбаева тоже задержали. Видимо, есть свидетели, ведь говорится, что Оторбаев заставил комиссию подписать некие документы. Наверняка, руководители этого ведомства дали против него показания, потому его и задержали. Мы не можем утверждать, виновен он или нет. Оторбаев сам спокойный и интеллигентный. Думаю, это не политическое гонение, поскольку он никому не мешал и на данный момент ни в какую политику не лезет. Никуда не совал свой нос, значит, задержали его не просто так. Скорее всего, есть доказательства",- заявил Т.Мадылбеков информагентству "Vesti.kg"

Напомним, экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаева ранее состоял в списке кандидатов в депутаты от партии «Ата Мекен».