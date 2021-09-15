Обращение к Садыру Жапарову: Мы устали от митингов, примите меры в отношении нарушителей народного спокойствия!

Бишкек, "Саясат. kg". В редакцию поступило обращение – устали от митингов, не хотим слышать слово «митинг».
«Уважаемый Садыр Нургожоевич, мы готовы вас также поддержать, как турецкий народ Эрдогана в 2016 году. За вами многочисленный народ. Желающие организовать митинг Туйгунаалы Абдраимов, Бакыт Жетигенов, Курсан Асанов, Азамат Мусакеев, Исмаил Исаков, Алтынбек Сулайманов, Жылдыз Жолдошова дали интервью в СМИ, где есть намек на захват власти путем выведения на митинг 17 сентября 100 тысяч человек. Вам нужно принять жесткие меры в отношении них, довести начатое дело до конца. Завершите строительство ГЭС. Народ доволен тем, что вы повысили пенсии и пособия, зарплату медиков. Жестко пресеките тех, кто хочет нарушить спокойствие народа. Не надо быть мягким», — говорится в обращении.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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