Мелис Мырзакматов: Я не бегаю за должностью

Бишкек, "Саясат. kg". «Попыталась ли власть использовать ваш опыт для развития страны?» — спросила журналист.
Лидер партии «Улуттар биримдиги», бывший мэр города Оша Мелис Мырзакматов заявил, что власти предлагали ему должность, но он отказал. Об этом он сообщил в интервью журналисту Майраш Базлакуновой.
«Попыталась ли власть использовать ваш опыт для развития страны?» — спросила журналист.
«Предложение было, но по личным обстоятельствам я не смог занять должность. Я не рвусь к должности», — ответил Мырзакматов.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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