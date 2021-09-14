Мелис Мырзакматов: Я не бегаю за должностью

Бишкек, "Саясат. kg". «Попыталась ли власть использовать ваш опыт для развития страны?» — спросила журналист.

Лидер партии «Улуттар биримдиги», бывший мэр города Оша Мелис Мырзакматов заявил, что власти предлагали ему должность, но он отказал. Об этом он сообщил в интервью журналисту Майраш Базлакуновой.

«Попыталась ли власть использовать ваш опыт для развития страны?» — спросила журналист.

«Предложение было, но по личным обстоятельствам я не смог занять должность. Я не рвусь к должности», — ответил Мырзакматов.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org