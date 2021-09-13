Не осуществилось желание сторонников Атамбаева

На основе оперативных действий соответствующих органов «глотка» акции была перекрыта.

В народе начинало широко говориться о том, что обиженные на власть группы 17 сентября ко дню рождения экс-президента Алмазбека Атамбаева проведут митинг, собираются начать первые действия. На основе оперативных действий соответствующих органов «глотка» акции была перекрыта.

Уточним, депутат Рыскелди Момбеков сообщил: в Бишкеке не состоится митинг в связи с днем рождения Атамбаева, праздничное культурное мероприятие пройдет в селе Кой-Таш.

«Я внес такое предложение организационному комитету, поскольку увеличилось число людей для участия в митинге. Раз есть другие люди, другие шаги, то будут и другие требования. А потом могут начаться беспорядки. Ответственность будет на нашей шее. Это может раскачать политическую стабильность перед выборами. Мы приняли решение не проводить митинг, потому что он нанесет большой ущерб и авторитету партии (СДПК), приняли во внимание политическую, социально-экономическую ситуацию», — говорил Момбеков.

Источник: газета «Жаны ордо» №25 от 10.09.2021/стр.7, gezitter.org