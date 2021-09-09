Учреждено посольство Кыргызстана в Венгрии

Кабмину поручено решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности нового диппредставительства КР
Президент Садыр Жапаров подписал указ «Об учреждении Посольства Кыргызской Республики в Венгрии».
Так, в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О дипломатической службе Кыргызской Республики» и пунктом 10 статьи 4
Закона Кыргызской Республики «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики», в целях обеспечения дальнейшего развития политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Кыргызской Республики с Венгрией постановляется:
Учредить посольство Кыргызской Республики в Венгрии с местопребыванием в городе Будапешт.
Кабинету министров Кыргызской Республики:
— решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности Посольства Кыргызской Республики в Венгрии;
— привести свои решения в соответствие с настоящим указом.
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