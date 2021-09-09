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КырКлоуны-2. За месяц до роспуска парламента Киргизии в него лезут все новые "депутаты"

В Жогорку Кенеше место Урмата Самаева занял новый депутат

Парламентский новобранец Канатбек Ахмедов принес присягу

Сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша принес присягу новый нардеп Канатбек Ахмедов - член политической партии "Кыргызстан".

Отметим, парламентарий пришел на место Урмата Самаева, чьи депутатские полномочия были досрочно прекращены.
 

Источник - vesti.kg

           

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