Хашим Зайналиев: Нужно говорить не о смене власти, а о стабильности, мире

Бишкек, "Саясат. kg". Нам удается найти такого чистого человека.

— Появились разговоры о том, что оппозиция стремится сменить власть. Действительно ли оппозиция выбрала такой путь?

— Когда мы говорим об оппозиции, убеждаемся в том, что среди оппозиции нет человека или партии, способных поднимать государственно важные вопросы, завоевать доверие народа. Мы днем со свечей не найдем ответ на вопрос: «Кому доверится народ, на кого будет надеяться, на кого опираться?» Нам удается найти такого чистого человека. Если получится найти человека, которому поверит народ, то будет переворот и смена власти. А если такого человека нет, то о какой смене власти идет речь? Даже если будет переворот, то будет уличная власть, нарушится стабильность в обществе. Кто тогда возьмет на себя ответственность? Подумайте, маленьким детям задают вопрос: «Кем станешь, когда вырастешь?» Они отвечают: «Президентом». Если пройтись по улице, спросить у 100 человек: «Готов ли стать президентом?» Половина ответит утвердительно. Это дает мотив общественной конфронтации и смене власти. Поэтому было бы хорошо, если бы вместо этого мы задумывались над тем, как добиться стабильности и мира в стране, как добиться того, чтобы чиновники неустанно трудились, а не воспринимали свою должность как бизнес.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org