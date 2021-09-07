Алмазбек Акматалиев: Транзитные туристы – доходы, которые даровал Бог Кыргызстану

Бишкек, "Саясат. kg". Политолог Алмазбек Акматалиев считает, что Кыргызстан не должен отпугивать транзитных туристов, когда другие страны за них борются.

– Транзитный туризм – новая разновидность туризма. Это связано с Ковидом и будет актуально, пока не усмирим Ковид…

Нельзя запрещать въезд транзитным туристам из Пакистана, Непала, Бангладеш, напротив, надо это поддерживать, убрав недостатки. Потому что это большой доход, который даровал нам Бог. Другие страны ожесточенно борются за таких туристов. Та же Турция конкурирует со всей Европой, борется за каждого транзитного туриста. Если мы не сможем создать для них условия, удобства, то это могут сделать наши соседи – узбеки и казахи.

Предложение правительству:

1. Прибытие-вылет нужно осуществлять в аэропорту Тамчы;

2. Прибытие-вылет должны контролировать государство, местные власти. Прибытие должны осуществлять местные турагентства, в соответствии с их приглашением. Турагентства должны взять ответственность за их прибытие и вылет, за условия их размещения, за соблюдение карантина;

3. Прибывшие на 14-дневный транзит туристы должны находиться в районе между Балыкчы и Караколом;

4. В пансионатах нужно установить одинаковые цены (в зависимости от статуса);

5. Нужно выработать правила прибытия и вылета, призвать туристов их подписать и соблюдать;

6. В Бишкеке нужно организовать специальный патруль (есть туристический патруль) и отправить их на командировку;

7. Правительство должно тесно работать с фирмами, которые организуют транзитный туризм, создать консультативный совет.

Если будут приняты эти меры, аэропорт Тамчы будет регулярно работать, как и пансионаты на Иссык-Куле. Местные жители тоже будут обеспечены работой…

Конечно, есть риски… Но не нужно сжигать рубашку, чтобы избавиться от вшей. Сегодня государство ограничивается выдачей виз, не уделяя внимание на остальное. Поэтому, думаю, этот вопрос вызвал такой общественный резонанс. Я думаю, надо действовать наоборот: после выдачи визы надо им помогать в течение 14 дней, пока они не вылетят, проследить за ними, в общем, встретить и проводить достойно…

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org