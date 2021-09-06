«Тяжело представить будущее Кыргызстана без поддержки России»

Кыргызский народ – не домашняя птица, которая умирает, если хозяин не покормит.
— Каким вы представляете будущее Кыргызстана без поддержки России? Как мы сможем решить проблемы экономики и безопасности?
Эмильбек Каптагаев, общественный деятель:
— Поддержка или отсутствие поддержки со стороны России не является определяющей для судьбы Кыргызстана, в гимне же говорится, что наша судьба – в наших руках. Кыргызский народ – не домашняя птица, которая умирает, если хозяин не покормит. Кыргызы издавна были свободолюбивым орлом на просторах Ала-Тоо, поэтому пора перестать оглядываться по сторонам и протягивать руки, со словами: «Этот поможет, тот поможет». Надо стараться самим прокормить себя, мы и сами способны обеспечить свою безопасность. Для этого нужно единство, согласие и неустанный труд.
Источник: газета «Азия news» №34 от 02.09.2021 / стр. 6, gezitter.org
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