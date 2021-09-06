Чолпон Осмонова: Если в парламент придут не думающие о народе, то они будут ставить подножку власти, навредят стране

Бишкек, "Саясат. kg". Поэтому я прошу у партий не верить им, сделать ставку на новых кандидатов, не запятнавших свое имя, готовы помогать народу и творить.
— Госпожа Чолпон, близятся парламентские выборы. На этот раз придут те, кто традиционно становится депутатом или народ изменит выбор?
— Вы правы. Близятся выборы. Я против того, чтобы в парламент вновь приходили те же депутаты. На этот раз я хочу, чтобы депутатами стали те, у кого много идей, те, кто стремится к лучшей жизни, те, кто думает о стране, те, кто станет опорой для народа. Уже бросаются в глаза в партийных списках люди, которые дважды или трижды были депутатами, ни копейки не принесли в казну, не думали о народе. Я против того, чтобы из переизбрали. Поэтому я прошу у партий не верить им, сделать ставку на новых кандидатов, не запятнавших свое имя, готовы помогать народу и творить. Сейчас у нас полно умных, продвинутых, честных кандидатов.
— А чем вас пугают те, кто избирался 2-3 раза?
— Они будут тянуть страну назад, будут увлечены интригой и ставить подножку власти. Навредят всей стране, а не только президенту. А президенту нужны депутаты, готовые помочь довести хорошие дела до конца.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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