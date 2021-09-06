Как долго продержится тандем Текебаев–Жолдошова?

Бишкек, "Саясат. kg". А насколько обосновано ее заявление о том, что «Ташиев ее предал»?
Судя по последним действиям бывшего депутата Жогорку Кенеша Жылдызкан Жолдошовой, то она отвернулась от сопартийца и единомышленника Камчыбека Ташиева, склоняется в сторону Текебаева. По всей видимости, на предстоящих выборах она будет бороться за депутатский мандат в составе партии «Ата Мекен». За это мы не упрекаем, госпожа Жылдыз сама решит, с кем будет в политике, кого поддержит, кого будет критиковать. Но нам хотелось бы напомнить, как в одно время она односторонне очерняла Текебаева, критиковала его политические решения, даже как-то напала, будучи женщиной. Это не делает ей чести. А насколько обосновано ее заявление о том, что «Ташиев ее предал»?
Судя по тому, что мы знаем, господин Камчыбек не предавал соратников и сопартийцев, грубо говоря «не кидал». Значит, отличающаяся «максимализмом» госпожа Жылдыз потребовала слишком многого от действующей власти и перешла в оппозицию, не добившись желаемого? Госпожа Жылдыз в очередной раз доказывает, что в политике нет дружбы, есть только интересы.
Интересно, насколько долговечным будет тандем Текебаев-Жолдошова? Скажем прямо – до окончания выборов. Затем мы можем не удивляться, если их «звезды» не сойдутся, если она начнет критиковать главного «ата-мекеновца», заявляя, что не может впредь поддерживать Текебаева. В кыргызской политике всякое возможно…
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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