Уголовное дело Манаса Арабаева. В ГКНБ рассказали, что происходит на самом деле

В социальной сети Facebook выложили копии документов и стали активно обсуждать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева.

Согласно выложенным копиям документов, Манасу Арабаеву якобы передали $200 тысяч для содействия в принятии положительного судебного решения.

Выложено также постановление о разрешении производства обыска дома у Манаса Арабаева. В документе указывается, что обыск в доме Манаса Арабаева в Чуйской области разрешен для обнаружения и изъятия документов по делу.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg сегодня сообщили, что распространенная в соцсетях информация об уголовном деле в отношении экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР Манаса Арабаева не соответствует действительности.

«Обстоятельства, указанные в отдельных процессуальных документах, ранее проверялись в рамках расследуемого уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере начальником управления Генеральной прокуратуры КР Уланом Чалбаевым. В отношении Манаса Арабаева уголовного дела не имеется», — прокомментировали в ГКНБ.

24.kg