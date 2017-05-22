Разыскивается предполагаемый педофил, который, возможно, похитил двоих детей



Милиция ищет предполагаемого педофила, который 21 мая посадил двоих напуганных детей в машину марки Ауди 100 и увез их в неизвестном направлении. Об этом «Вести.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



По их данным, с заявлением в милицию обратилась молодая пара, которая стала случайным свидетелем подозрительного поведения мужчины.



Как оказалось, семья вместе с детьми выехала на отдых в горы близ села Беш-Кунгей, где неподалеку от себя заметила золотистую Ауди 100. Из машины доносился громкий детский плач, а когда молодые люди подъехали к машине, чтобы убедиться, что все в порядке, они застали странную картину: на заднем сидении сидел взрослый мужчина и маленькая девочка, которая истошно плакала, а рядом с автомобилем стоял напуганный и растерянный мальчик.



По словам очевидцев, мужчина сильно нервничал и кричал, после чего, пересев на переднее сиденье, посадил детей в машину и увез их в неизвестном направлении на большой скорости.



– Свидетели позвонили в «102», после чего на место сразу же выехала следственно-оперативная группа Аламединского РОВД, – сообщила старший инспектор областного ГУВД Назира Имангазиева. – Так как водитель автомобиля Ауди 100 уехал оттуда, наши сотрудники приняли заявление от молодых людей, чтобы надлежаще провести расследование по данному случаю. В настоящий момент мужчина еще не задержан – следствие устанавливает его местонахождение.



В милиции также призвали граждан не игнорировать подобные случаи и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.



Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=46152&Itemid=124