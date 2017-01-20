"Никто из родственников не был заинтересован в том, чтобы защитить детей от отца-насильника"

Что не так с нашим обществом? Почему люди покрывают уродов-педофилов, а не отстаивают интересы детей-жертв? Когда уже депутаты наконец-то ужесточат, серьезно ужесточат наказание за подобные зверства?

В одном из сёл Чуйской области была выявлена семья, где две несовершеннолетние девочки неоднократно подвергались сексуальному насилию со стороны родного отца.

По данному факту сотрудники отдела по правам ребенка и молодёжи аппарата омбудсмена провели проверку с выездом на место совместно с тётей девочек.

Редакция «Вести.kg» связалась с пресс-службой аппарата омбудсмена, чтобы выяснить, какие меры в настоящий момент предпринимаются по данному вопросу.

- Сейчас идёт обсуждение по ужесточению Уголовного кодекса КР касательно лиц, совершивших действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Данная ситуация повлияла на то, что омбудсмен и ряд депутатов разработали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс КР, – сообщил пресс-секретарь аппарата омбудсмена Абсамат Талантбек уулу.

Напомним, что в ноябре 2016 года обвиняемого арестовали, и на данный момент он находится в СИЗО. Мать девочек оставила своих детей бабушке и живёт отдельно.

Ранее бабушка была категорически против размещения девочек в реабилитационном центре для проведения с ними квалифицированной работы. Как отметил омбудсмен, по оказанию психологической помощи никаких мер не предпринималось, хотя были получены рекомендации психолога. Дело держали в тайне и не отправляли на рассмотрение в комиссии по делам несовершеннолетних.

На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело и проведена экспертиза, в которой указано, что у старшей дочери обвиняемого имеются рубцы в области заднего прохода.

Также сообщается, что у сотрудников отдела социальной защиты имеется видеозапись, где девочки подтверждают факт изнасилования. Дети в ходе беседы с психологом подтвердили, что их бабушка и дедушка были в курсе о действиях отца, хотя дедушка пострадавших умер еще в 2013 году. Из всего этого можно сделать еще более ужасающий вывод: они подвергались сексуальному насилию более трех лет.

«Никто из членов семьи не был заинтересован в защите детей от насильника, они хотели скрыть эту информацию», - отметили сотрудники аппарата омбудсмена. В настоящий момент дело находится под контролем омбудсмена Кубатбека Оторбаева.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44337&Itemid=80