ГКНБ задержан очередной телефонный «террорист». Он сообщил о бомбе в одном из домов в жилмассиве «Салам Алик»

1 апреля 2017 года в 11.40 часов на пульт «102» Дежурной службы ГУВД г.Бишкек позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в одном из жилых домов в ж/м «Салам Алик» заложена бомба.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. По прибытию были эвакуированы жители дома и организовано оцепление периметра.

В ходе осмотра дома и прилегающей к ней территории, каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан «Е.Н.», 1983 г.р.

Установлено, что «Е.Н.» совершил данный ложный звонок из-за ссоры со своей супругой в нетрезвом состоянии.

В настоящее время материалы находятся в СУ ГКНБ для принятия решения по существу, согласно законодательству.