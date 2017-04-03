ГКНБ задержан очередной телефонный «террорист». Он сообщил о бомбе в одном из домов в жилмассиве «Салам Алик»

1 апреля 2017 года в 11.40 часов на пульт «102» Дежурной службы ГУВД г.Бишкек позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в одном из жилых домов в ж/м «Салам Алик» заложена бомба.
На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. По прибытию были эвакуированы жители дома и организовано оцепление периметра.
В ходе осмотра дома и прилегающей к ней территории, каких-либо взрывных устройств не обнаружено.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан «Е.Н.», 1983 г.р.
Установлено, что «Е.Н.» совершил данный ложный звонок из-за ссоры со своей супругой в нетрезвом состоянии.
В настоящее время материалы находятся в СУ ГКНБ для принятия решения по существу, согласно законодательству.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!