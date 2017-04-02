Предъявлено обвинение депутату ЖК от фракции СДПК Музаффару Исакову

По информации ГКНБ, 13 февраля 2017 года Генеральным прокурором КР было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша КР М.Исакова по признакам преступления, предусмотренного ст.303 (“Коррупция”) Уголовного кодекса КР.

Установлено, что в бытность главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Исаков по предварительному сговору и во взаимодействии с должностными лицами районных управлений Госрегистра и архитектуры, в период с 2010 по 2015 годы вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 14,34 гектара, под индивидуальное жилищное строительство.

В ходе следствия от ряда граждан получены показания о реализации Исаковым указанных земельных участков.

31 марта 2017 года Следственным управлением ГКНБ КР М.Исакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.303 ч.1 Уголовного кодекса КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ведется следствие.