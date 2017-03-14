В Бишкеке мужчина угнал автомашину своего друга и сдал в ломбард

9 марта сотрудниками УБОП по г.Бишкек при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории столицы задержан ранее судимый гражданин Ш.К. 1995 года рождения, уроженец Жалал-Абадской области, подозреваемый в совершении преступления.

Задержание было проведено в рамках ранее возбужденного уголовного дела по cтатье 172 (“Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством”).

Указанный гражданин подозревается в угоне автомашины. В конце февраля, выкрав из кармана ключи от автомашины “Хонда Аккорд”, неправомерно завладел автотранспортом, принадлежащим его знакомому. Злоумышленник завладев автомобилем скрылся. В последующем он сдал иномарку в ломбард, а вырученные деньги присвоил.

По данным УБОП по г.Бишкек задержанный ранее судимый Ш.К. 1995 года рождения состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные мероприятия.