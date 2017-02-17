В Бишкеке раскрыты два угона

В УВД Свердловского района с заявлением обратился 20-летний житель Бишкека Р.Э.. Молодой человек сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели автомашиной марки «Хонда Одиссей», припаркованной возле одного из кафе по улице Жибек Жолу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска территориального управления внутренних

дел, «по горячим следам» задержан житель Ошской области, 32-летний А.Ж.

Оперативники УВД Первомайского района раскрыли ранее совершенный угон.

15 января в Первомайское УВД обратился бишкекчанин, 24-летний Т.Ш.. Заявитель сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели его автомашиной марки «Хонда Цивик», припаркованной возле одного из кафе по улице Дэн Сяопина. Принятыми мерами по подозрению в совершении

преступления задержан 23-летний житель столицы С.Э.

В настоящий момент подозреваемые лица и материалы собранные по указанным фактам переданы в территориальные управления внутренних дел столицы. Проводиться дальнейшее расследование.