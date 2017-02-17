В Кыргызстане группа мошенников, от имени президента РВ В.Путина вымогали денежные средства у пенсионеров

В Бишкеке оперативными работниками УВД Октябрьского района пресечена деятельность действовавшей преступной группировки. Ранее сообщалось о задержании группы мошенников, выманивавших деньги у пожилых людей. При этом аферисты представлялись членами российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи и якобы от имени президента России В.Путина.

В результате преступных действий злоумышленников несколько пенсионеров остались без своих сбережений. Установлено, что, предложив нескольким гражданам свою «помощь», они успели выманить у пожилых людей крупную сумму денежных средств. Одна из пенсионерок, доверившись мошенникам, лишилась около 120 тысяч сомов. А рекордную сумму - чуть менее миллиона сомов (939 000 сом) потеряла второй пенсионер, женщина тоже поверила обещаниям мошенников.

Преступная группа была хорошо организована, «заезжим гастролерам» активно помогали их местные собратья. В «преступном бизнесе» у них были четко распределены роли. В Бишкеке у них были пособники, наводчики, имелись «свои такси» - несколько автомашин, и даже «крыша» со стороны криминальных авторитетов. Аферисты убеждали пожилых людей, что, мол, опасно так держать деньги, можно потерять все сбережения, хранящиеся в банке. В обоих случаях они уговорили пенсионеров снять все деньги со счета, сопровождали их в банк. После того, как снимали со сберкнижек сбережения, они присваивали себе всю сумму, а старушек высаживали на полпути, даже не оставляя ни гроша на дорогу.

В конце января в УВД Октябрьского района г. Бишкек с заявлением обратилась гражданка Ч.М., 1934 г.р., с просьбой принять меры в отношении неизвестной женщины в возрасте 30-35 лет и неизвестного мужчины азиатской внешности 30-35 лет, которые представившись представителями Российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи от имени Президента России, войдя в доверие, обманным путем завладели ее денежными средствами в особо крупном размере. Кроме этого в милицию обратилась другая женщина, у которой также подобным способом выманили деньги в размере более 100 тыс. сомов.

По данным фактам следственным отделом УВД Октябрьского района возбуждено два уголовных дела по ст.166 ч.2 «мошенничество» Уголовного Кодекса КР. Несколько дней назад, при проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, сотрудниками уголовного розыска УВД Октябрьского района г. Бишкек установлена и задержана целая группа, подозреваемая в совершении ряда мошеннических действий.

Органами внутренних дел задержаны 7 граждан, являющихся участниками данной преступной группы. Из числа задержанных лиц четверо (двое из которых женщины) являются гражданами Республики Узбекистан. Остальные трое проживают и работают в Бишкеке, в том числе и в службе такси. Двое из местных состоят на учете МВД КР как члены организованной преступной группировки, они же выступают в роли организаторов.

В настоящее время проверяется, имели ли узбекистанцы криминальное прошлое у себя на родине. При задержании у членов данной группировки были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 1300 долларов США, свыше 82700 сом, 7500 сум (узбекские), добытые преступным путем. Три автомашины, на которых передвигалась группа мошенников, в том числе джип, поставлены на стоянку. Следствием предъявлено обвинение по ст.166 ч.4 (Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной преступной группой) УК КР. Решением суда в отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время проверяются и устанавливаются другие эпизоды аналогичных преступлений, совершенные указанной преступной группой.

Одним из приоритетных направлений деятельности любого подразделения МВД является раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пресечение и раскрытие имущественных посягательств. Преступление раскрыто благодаря взаимодействию следственных и оперативных работников и грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Расследование продолжается.

Граждан, владеющих какой-либо информацией или пострадавших от действий вышеуказанных лиц, просим обращаться в УВД Октябрьского района г.Бишкек по указанным телефонам: 0772180809, 0553888885.