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Печать E-mail Подробности О чем пишут в СМИ 10.02.2017 21:54 Просмотров: 4 Двойной развод Заодно с мошенниками действовали и работники госструктур, уверяют потерпевшие. И, похоже, их утверждения не беспочвенны Более двадцати кыргызстанцев попались на крючок мошенников, пообещавших им получить визы в Республику Корея быстро и со стопроцентной гарантией. Несколько человек из них обратились в “Вечерку” с просьбой привлечь к уголовной ответственности некоего Дениза Мелисова, почему–то представлявшегося обманутым людям Каримом. А также его партнершу по “бизнесу” Рахат Сматову, неоднократно ранее судимую за мошенничество, и сотрудников ГРС, загсов и других посредников нелегальных сделок.



Потерпевшие — в основном молодые люди — хотели уехать в Корею на заработки, но остались без денег, подлинных документов с поддельными паспортами. Владельцев же фирмы с громким названием “Бишкек Альянс Лтд”, зарегистрированной по адресу: проспект Чуй, 115а, кв.70, естественно, с января уже там нет. Телефоны молчат. “Возможно, что их нет уже и в Кыргызстане, поскольку у них везде есть свои люди, они с легкостью получают и меняют паспорта”, — говорит один из потерпевших Марат, которому аферисты сделали новый паспорт на имя Анатолия Кима.



В зависимости от сроков отправки колебались и цены за услуги — от четырех тысяч долларов до шести тысяч. А те, кому не терпелось быстрее попасть в Страну утренней свежести, платили, естественно, дороже.



— Карим сказал мне, что они уже многих кыргызстанцев отправили на работу в Корею. И если я хочу попасть туда в течение двух недель, то должна оплатить все их услуги заранее и полностью, — рассказывает Айжан. — Я поверила, поскольку мои знакомые уехали в Корею через эту фирму, упросила родных, знакомых занять мне шесть тысяч долларов в надежде, что за границей я прилично заработаю и рассчитаюсь с долгами.



Айжан отдала шесть тысяч долларов без тени сомнения, что она может их потерять. Карим уверял, что фирма у них солидная, работает легально в этой сфере не один год, показал регистрационное свидетельство Минюста. И действительно, как сообщили “Вечерке” в Министерстве юстиции, общество с ограниченной ответственностью “Бишкек Альянс Лтд” зарегистрировано 26 января прошлого года на имя Дениза Мелисова. Однако, как выяснилось, министерство не отслеживает далее деятельность ОсОО, то есть регистрация не дает практически никаких гарантий, что человека в фирме не обманут. О чем большинство людей, обращающихся в компании за получением тех же виз (а таких фирм, кстати, в столице на одной улице, как говорится, пруд пруди), не знает. Они верят по бумажке в надежность компании и в порядочность их владельцев, демонстрирующих клиентам официальное разрешение на их деятельность. Карим тоже использовал этот прием, усыпляя бдительность доверчивых людей. И афера закрутилась.



— Через две недели Карим позвонил мне и в ультимативной форме заявил, чтобы я сменила свое имя Айжан на Анну. В противном случае он не сможет отправить меня за границу. Так я стала Анной, — продолжает Айжан.



Еще через две недели он потребовал, чтобы молодая женщина развелась с мужем. Ни Айжан, ни ее муж не согласились сначала на такое условие. Развод, как убеждал супругов владелец фирмы, нужен был для того, чтобы фиктивно выйти замуж за мужчину корейской национальности, взять его фамилию, дескать, тогда не будет никаких проблем с выездом. Иначе Карим не дает никаких гарантий, что Айжан–Анне дадут визу в посольстве. И она поддалась на уговоры. Две недели женщина уламывала мужа, и тот в конце концов согласился на развод.



— Нас с законным мужем развели, а через три дня в Первомайском загсе меня зарегистрировали с корейцем по фамилии Ем. Фиктивного мужа я никогда не видела. Причем зарегистрировали нас месяцем раньше, то есть задним числом, — рассказывает женщина.



Молодых людей уверяли, что визы им делают на три года, а по возвращении фирма восстановит подлинные документы.



По словам потерпевших, они все прошли через эти противозаконные сделки.



— Мы приходили к конкретным людям в ГРС, загс, говорили, что мы от Карима, и новые паспорта, свидетельства о браке нам выдавались без лишних вопросов, — добавляет еще одна потерпевшая, ставшая с недавних пор Жанной Ким. — Мы просто расписывались, где нам указывали. Этим людям Карим и Рахат, видимо, платили из наших денег. По пятьсот долларов получали и наши лжемужья и лжежены.



Все были в шоке от таких условий, но отказаться от навязываемых правил игры люди не могли, потому что никто не собирался возвращать им тысячи долларов, уплаченных за сомнительные сделки. А так была хотя бы слабая надежда, что они смогут уехать на заработки в богатую и благополучную Корею. Но никто толком не мог ответить мне на вопрос, что они там будут делать, где работать без знания языка, законов, по поддельным паспортам.



— Однако за отдельную плату — тысячу долларов — некий Жоомарт, подельник Рахата и Карима, пообещал устроить меня через своих друзей в Корее на высокооплачиваемую — до трех тысяч долларов — должность. И я отдал мошеннику еще тысячу долларов, — рассказывает Марат–Анатолий.



— В сентябре мне позвонила Рахат Сматова, сказала, чтобы я подошла к посольству Республики Корея, возле которого меня будет ждать их человек Жоомарт, — продолжает Айжан. — Он передал мне папку с документами. Я посмотрела их и похолодела от ужаса: в них все было поддельным. Я стала Анной Максимовной Ем. Фиктивными были свидетельства о моем рождении, смерти деда, отца, которые стали корейцами, — продолжает Айжан. — Карим успокоил, мол, все в порядке, не волнуйся, так нужно: этническим корейцам в визе не откажут.



Но в визе Айжан–Анне отказали, как и всем остальным. Говорят, пострадавших от ловких “предпринимателей” на сегодняшний день не менее ста человек. После последовавших отказов в выдаче виз Карим и его подельница Рахат свернули все дела.



Фирмы по тому адресу с января нет, где ее владельцы — неизвестно. Потерпевшие обратились месяц назад в Свердловский РУВД с заявлением о мошенничестве, вчера их вызывали к следователю.



Конечно, в первую очередь люди виноваты сами, они, по сути, обманули самих себя, согласившись на подделку документов. Между Республикой Корея и Кыргызстаном существует соглашение о предоставлении рабочих квот. Надо только обратиться в бюро по трудоустройству, где все оформляется по закону, человек знает, куда он едет, что будет делать. Но в наших людях живет какое–то чувство сопротивления закону: обязательно надо пойти в обход его, усложнив себе жизнь.



И понятно, без коррупционной схемы с участием госструктур провернуть крупномасштабную аферу вряд ли бы мошенникам удалось. Кто эти люди, знает эта парочка. Значит, надо найти хоть из–под земли Карима и Рахат. Нина НИЧИПОРОВА

Источник - "Вечерний Бишкек" Добавить комментарий