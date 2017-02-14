В отношении депутата Жогорку Кенеша Музаффара Исакова возбуждено уголовное дело - ГП

Как установлено проверкой, М.Исаков будучи в должности главы Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области, по предварительному сговору и во взаимодействии с должностными лицами районного Госрегистра и архитектуры, в период с 2010 по 2015 годы вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 14,34 гектаров, под индивидуальное жилищное строительство.

В ходе проверки рядом граждан даны пояснения о реализации им указанных земельных участков по цене от 1,5 до 3000 долларов США.

Расследование уголовного дела поручено ГКНБ КР.

"Кабар"