Задержан начальник Чуйского бассейнового управления водных ресурсов по делу о коррупции

ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по факту выявленных коррупционных проявлений при проведении капитального ремонта канала «Петропавловский» Жайылского района Чуйской области в 2022-2024 годах установлены нарушения требований законодательства в сфере градостроительства и нецелевого использования бюджетных средств, в результате чего государству причинён ущерб в размере 12 миллионов сомов.

В рамках расследования, задержан гражданин КР «Р.М.О.» 1965 года рождения, начальник государственного учреждения «Чуйское бассейновое управление водных ресурсов» при Службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР (экс и о директора Службы водных ресурсов). Задержанный водворён в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к данному факту.