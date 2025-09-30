В Кара-Суйском районе задержан бывший депутат местного кенеша

В Кара-Суйском районе задержан бывший депутат местного кенеша по делу о земельной мафии. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

26 сентября в районный отдел милиции обратился житель Кара-Суйского района, 1984 года рождения. По его словам, весной 2021 года житель Савайского айылного аймака О. М., 1991 года рождения, получил от него 170 тыс. сомов за два земельных участка и пообещал оформить все необходимые документы, однако обманул его.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных службой по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией Кара-Суйского РОВД, подозреваемый О. М., бывший депутат местного кенеша, был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Сейчас милиция продолжает проверку и устанавливает других причастных к этому делу.

Источник: Kaktus.media