Задержаны Абдулла Юсупов и его сообщники по подозрению в рейдерских захватах земельных участков в Жалал-Абаде

Задержан подозреваемые в рейдерских захватах земельных участков, сообщили 26 июня в пресс-службе ГКНБ.



По версии следствия, Абдулла Юсупов, 1982 года рождения, неоднократно судимый за мародерство, грабеж, незаконное хранение оружия и наркотиков, прикрывался якобы связями с президентом Садыром Жапаровым и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и входил в доверие к состоятельным жителям Сузакского района. Он убеждал их срочно переоформить свое имущества на него, как гарантию безопасности от якобы проверок со стороны ГКНБ. После чего продавал их по рыночной цене и забирал деньги.



24 июня Юсупов и его сообщники Х.З.А. и Т.М.Ф. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В доме у Юсупова нашли наркотики и документы на участки.



В рамках следствия ГКНБ устанавливает другие аналогичные преступления. В связи чем спецслужбы просят всех, кто пострадал от действие Юсупова, сообщить по телефону доверия ГУ ГКНБ Жалал-Абадской области — WhatsApp +996 995 012 210.

