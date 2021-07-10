СМИ: Талибы захватили главный КПП на границе с Ираном, вблизи туркменского города стрельба

По некоторым данным, днем ранее в сторону границы были направлены военные грузовики и контингент туркменской армии.

С уходом американского контингента из Афганистана сбываются наихудшие прогнозы политологов и опасения афганцев: талибы (движение признано в России террористическим и запрещено) наступают на всей территории страны. В пятницу они захватили главный КПП на афгано-иранской границе. На границе с Туркменистаном слышна стрельба, идет эвакуация жителей из приграничных районов. Об этом сообщает "Русская служба BBC".



Издание Turkmen.News со ссылкой на свои источники сообщает, что в городе Серхетабаде слышны выстрелы, они доносятся со стороны афганского поселка Тургунди.

По некоторым данным, днем ранее в сторону границы были направлены военные грузовики и контингент туркменской армии.

Согласно тому же Turkmen.News, туркменские офицеры начали эвакуацию своих семей из приграничного района.

Уже несколько дней закрыт контрольно-пропускной пункт "Акина" на афгано-туркменской границе. Туркменские власти приняли это решение в связи с тем, что прилегающие территории на афганской стороне перешли под контроль талибов.

Через КПП "Акина" в том числе осуществлялись поставки продовольствия из Туркменистана в Афганистан, и, по некоторым сообщениям, афганское население в приграничной зоне уже столкнулось с острой нехваткой продовольствия.

Душанбе тоже объявил мобилизацию. 20 тысяч резервистов готовы к отправке на границу Таджикистана и Афганистана.

Афганские военные обыскивают человека на границе провинции Герат, большую часть которой правительственные войска не смогли удержать под натиском талибов.

Также появилось видео, на котором талибы снимают афганский флаг со здания таможни на контрольно-пропускном пункте "Ислам-Кала" на границе с Ираном.

Перемещение грузов через этот пункт до сих пор приносило афганской казне доходов в среднем на сумму в 20 млн долларов.

Талибы заявляют, что взяли под контроль уже 85% территории страны, но проверить эту информацию по независимым источникам невозможно.

По другим данным, под их контроль перешла треть территории, но в ключевых районах - от иранской границы на западе до границы с Китаем на противоположной стороне страны.

Талибы наступают

Обострение в Афганистане связано с поэтапным уходом контингента США, который завершится 11 сентября - к 20-летней годовщине терактов в Нью-Йорке, которые и стали поводом для американского вторжения.

Соглашение между талибами и США о полном выводе американских войск из Афганистана было достигнуто еще при предыдущей администрации Дональда Трампа.

20-летнее присутствие в этой стране стало самой затяжной международной военной кампанией в истории американской армии.

Талибы гарантировали Вашингтону бескровный вывод, обязавшись воздержаться от нападений на контингент, но объявили уход американцев своей победой.

По мере отъезда американцев талибы активно продвигаются вглубь страны, и есть опасения, что без поддержки сил НАТО правительственные войска не смогут удержать контроль в стране.

По данным правительства Афганистана, конфликт с "Талибаном" (движение признано в России террористическим и запрещено) уже привел к тому, что беженцами стали более двух миллионов афганцев.

Переговоры в Москве

Дижение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено, однако в настоящий момент в Москве находится делегация политического крыла талибов.

Заявленная цель визита - обсудить с российской стороной текущую ситуацию в Афганистане. Москва опасается эскалации в пограничных с Россией районах Центральной Азии.

На сайте МИД России сказано, что договоренность о соблюдении целостности территорий центрально-азиатских стран уже достигнута.

Большое опасение Кремля также вызывают масштабы наркотрафика из Афганистана. Глава делегации Шахабуддин Делавар заверил российскую сторону, что талибы будут активно противодействовать контрабанде наркотиков.

Несмотря на статус запрещенной организации, это уже не первый официальный визит талибов в Москву. В 2018 году их принимал лично министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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