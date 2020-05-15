В Нур-Султане с 18 мая откроются детские сады

На данный момент в Нур-Султане зарегистрировано 1173 случая коронавируса, скончались 5 человек.
В Нур-Султане с 18 мая все дошкольные организации независимо от форм собственности начнут работу в режиме дежурных групп, сообщила 15 мая во время брифинга руководитель управления образования столицы Шолпан Кадырова.
По ее словам, детские сады начнут работу в первую очередь, для работающих родителей, у которых нет возможности оставлять ребенка дома, затем по желанию родителей с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
«Для определения потребности ведется мониторинг среди родителей. Для этого родителям необходимо сообщить воспитателю о начале посещения ребенком детского сада за один день. Прием детей будет осуществляться при наличии справки о состоянии здоровья ребенка от участкового педиатра», - пояснила Кадырова.
На данный момент в Нур-Султане зарегистрировано 1173 случая коронавируса, скончались 5 человек.
Истоник: centralasia.media
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